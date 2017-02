Camilo anuncia nomeação de 23 professores para a UVA

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (7), a nomeação de 23 professores para a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). A medida faz parte do compromisso assumido pelo chefe do Executivo, durante a mesa de negociação permanente com os sindicatos que representam as universidades estaduais cearenses (Uece, UVA e Urca).





“Comunico aqui mais uma boa notícia para o ensino superior do nosso Estado. Acabo de assinar a nomeação de mais 23 professores para a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Esses novos professores, que ingressam imediatamente, juntam-se a outros 32 que foram nomeados e empossados no ano passado. Esse foi um compromisso que assumi com a comunidade acadêmica e é mais um importante reforço para o ensino superior do Ceará”, disse o governador em seu perfil oficial na rede social Facebook.





Fonte: Blog Eliomar de Lima / O Povo