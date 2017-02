Camilo Santana homenageará enfermeiro e bombeiros que resgataram crianças em acidente

Os três militares que resgataram o bebê e a criança com vida e o enfermeiro do Samu que realizou os procedimentos de reanimação nas vítimas após um acidente na manhã deste sábado na localidade de Lajedo, em São João de Aruaru, Morada Nova, serão homenageados pelo governador Camilo Santana após o Carnaval.





Os cabos Eduardo Rodrigues Brito, de 40 anos, Thiago Bezerra, de 32 anos e o soldado Felipe Vasconcelos Cordeiro, de 28 anos, estavam em um carro particular a caminho do quartel de Limoeiro do Norte quando visualizaram uma aglomeração de pessoas na ponte do canal da integração, em Morada Nova. Eles pararam e socorreram as vítimas, um bebê de 10 meses e uma criança de 10 anos. Os pais dos dois morreram no acidente. O carro caiu dentro do canal da integração.





Em entrevista ao O POVO Online, os militares comentaram sobre os poucos minutos que tiveram para socorrer as vítimas.





O governador também irá homenagear o enfermeiro do Serviço Móvel de Atendimendo de Urgência (Samu), que também passava pelo local no momento do acidente, e fez o procedimento de reanimação das crianças.





O governador Camilo Santana disse que se emocionou ao ler a reportagem no O POVO Online e que irá, pessoalmente, após o Carnaval, condecorar os três bombeiros e o enfermeiro que salvaram as crianças. Além disso, o governador já designou que o Secretário da Segurança André Costa acompanhe e repasse informações sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com o IJF, o bebê está estável. Já a criança de 10 anos está na UTI.