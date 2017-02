Há vários dias que falta água no residencial "Nova Caiçara"! A população do citado bairro não sabe mais o que fazer com a falta de água. Tem família que mesmo sem ter condições financeiras está comprando água mineral para poder tomar banho e fazer as refeições.





Os moradores solicitam com urgência do SAAE a solução do problema.





Fonte: Sobral 24 horas