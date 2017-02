Capitão Wagner rebate declarações de Camilo de que soldados da PM têm salários de R$ 8 mil (ouça o pronunciamento do deputado)

“Se um soldado da Polícia Militar tivesse o salário de 8 mil reais, eu deixaria de ser deputado e faria novo concurso para ser soldado”. A declaração em tom de ironia foi do deputado estadual Capitão Wagner (PR), ao refutar as declarações do governador do Estado, Camilo Santana (PT).





Na terça-feira (7), Wagner ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL) para tratar da mensagem que o governador encaminhou à AL com o objetivo de ser implantada no Ceará a “Média do Nordeste”, que visa nivelar o soldo de policiais militares e bombeiros militares com o ganho salário médio dos profissionais de Segurança Pública dos nove Estados nordestinos.





Wagner foi enfático ao afirmar que “mais uma vez, o governador tenta confundir a opinião pública”, ao afirmar que os soldados da Polícia Militar do Ceará ganham soldos de R$ 8 mil mensais. “Mesmo com o aumento da Média do Nordeste, um tenente (oficial) não ganhará R$ 8 mil por mês”, disse o parlamentar.





Além disso, segundo o deputado, o Governo tem feito uma campanha publicitária nas emissoras de rádio AM propagando uma informação falsa sobre supostos benefícios que o governo teria concedido aos policiais civis e militares. “Talvez, esteja fazendo isto com médio de que aconteça aqui no Ceará o mesmo que está acontecendo no Espírito Santo”, re referindo auma grave crise da Segurança Pública por conta da greve de PMs.





Ouça o pronunciamento do deputado Capitão Wagner na AL:

Fonte: Blog do Fernando Ribeiro