Carnaval no Ceará terá reforço de mais de três mil agentes

Para garantir a segurança dos foliões, o Estado terá um reforço de 3.140 agentes, distribuídos nas 18 Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Ceará. Serão 2.103 policiais militares, 324 policiais civis, 615 agentes do Corpo de Bombeiros e 36 da Perícia Forense, além de 62 servidores das Coordenadorias da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) e contou com a presença do secretário André Costa.





A operação, que inicia às 18 horas de sexta-feira (24) e se estende até as 06 horas da quarta-feira (01), terá o apoio dos comandos móveis e aéreos. Serão duas Plataformas de Observação Elevadas (POEs), cada uma com 14 câmeras instaladas em uma torre 15 metros de altura, e quatro aeronaves, sendo uma com imageador aéreo e uma com resgate aeromédico, em regime de plantão 24 horas, para atender os municípios cearenses.





Os helicópteros estarão distribuídos nas três bases da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer): Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ressalta que não haverá alteração do efetivo ordinário em decorrência das movimentações dos efetivos das forças vinculadas designadas para a segurança do Carnaval 2016.





Estradas estaduais





A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) contará com 601 policiais militares, que atuarão em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). O efetivo diário da corporação contará com 23 pontos fixos nas estradas, cinco postos avançados, 20 postos volantes, 58 motos, 20 guinchos, 68 viaturas e 44 bafômetros.