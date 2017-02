CARTA DO SUBTENENTE BARBOSA!

Confira a carta na íntegra:

"AMIGOS, hoje 07/02/2017, foi meu ultimo serviço prestado à









Saio com a consciência tranquila de dever cumprido de ter sido leal com meus subordinados, com meus pares com meus superiores e com minha cidade, a quem jurei protegê-la









Aqui constitui minha família. Aqui fiz amigos verdadeiros. Aqui também colecionei alguns desafetos, em virtude única e exclusiva do meu trabalho. Aqui defendi os humildes dos arrogantes. Aqui exaltei os cidadãos de bem. A responsabilidade e o senso de justiça sempre me nortearam. Não poderia ser diferente, pois com orgulho, ostento o título de Policial Padrão. Meu muito obrigado a todo sobralense que acompanhou meu trabalho, que confiou em mim, que vibrou comigo, que torceu por mim.









Agradeço a DEUS, a minha mãe, meus filhos e a minha esposa, companheira de TODAS as horas. Agradeço a Todo o estado maior do 3 BPM pelo reconhecimento do meu trabalho me outorgando a mais alta comenda do Batalhão Da Paz Sobral.









Agradeço aos oficiais e praças. Agradeço a todos os companheiros que fizerem parte da minha história, em especial aos que em algum momento integraram minhas equipes, agradeço aos meus irmãos de sangue e de farda, Sgts. A.Barbosa e G. Barbosa.









Estou feliz, mas também reflexivo, quando reporto à minha trajetória vejo quanta luta tive para chegar até aqui. Lembro de cada problema enfrentado, de cada superação alcançada e de cada livramento dado por DEUS meu protetor. Por tudo isso encerro dizendo:









"COMBATI UM BOM COMBATE, ACABEI A CARREIRA E GUARDEI A FÉ."









Fiquem com DEUS. Carta escrita por : Sub. Ten. Barbosa, que vai para a reserva com todas as honras de um verdadeiro e exemplo para os que ficam."