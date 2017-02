Casal passeia 16 dias com corpo de bebê falecida para registrar últimos momentos

O casal Charlotte Szakacs, de 21 anos e Attila, de 28, ficaram devastados após receber a notícia, durante a vigésima semana de gestação, que sua primeira filha tinha uma anomalia cromossômica. Quando nasceu, no começo de dezembro de 2016, a pequena Evlyn pesava pouco mais de dois quilos e embora tenha lutado por quatro semanas, não resistiu e faleceu no dia 10 de janeiro.





Após ser mantida por 12 dias no refrigerador mortuário do hospital, os pais receberam a permissão de ficar com o corpo da recém-nascida até seu funeral, marcado para o dia 26 de janeiro. Durante esse tempo, os dois registraram os últimos momentos ao lado da única filha e compartilharam as imagens nas redes sociais, comovendo muitos internautas.





"Tantas pessoas nunca ouviram de pais que puderam passar esse tempo com seus bebês e outras mães chegaram a mim e disseram que isso teria ajudado [com a perda]. Eu sei que essa talvez não seja a melhor opção para todo mundo, mas para nós é tão importante ter a possibilidade de ter esse tempo em família e apenas curtir propriamente nossa garotinha", escreveu a mãe.





"Eu acho que ter esse tempo com ela fez uma grande diferença. Ser capaz de fazer as coisas que você tanto imaginou como passear com ela na praça, isso realmente ajudou emocionalmente. Eu estava muito nervosa em trazer ela para casa porque eu não sabia se sentiria que isso é certo, mas foi tão legal ter ela lá. E não foi apenas por nós, mas por Evlyn que pode estar em casa", completou.





Fonte: Rede TV Uol

Foto reprodução facebook