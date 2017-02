Ceará tem quatro concursos com inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro

Prefeitura de Paraipaba, Martinópoles, UFC e Cegás tem inscrições abertas até essa semana.

A seleção pública para contratação temporária na Prefeitura de Paraipaba termina nesta segunda-feira, 6. São 65 vagas a serem preenchidas por profissionais com nível médio e superior, sendo a maior remuneração de R$ 10,8 mil. Os cargos de incluem vagas para técnico de enfermagem, agente administrativo, médicos, odontólogos, entre outros.





As inscrições podem ser feitas pessoalmente pelo candidato ou por terceiros na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Luís Braga, S/N, Centro, Paraipaba (CE), das 8h às 12h e das 13h às 16:30h, mediante apresentação de uma procuração autenticada. As etapas do processo incluem análise curricular e entrevista. O resultado preliminar geral será divulgado no dia 22 de fevereiro, e o resultado final do processo será dia 24 de fevereiro. Para mais informações clique aqui





Nesta segunda também encerram as inscrições para 49 vagas de professores da Prefeitura de Martinópoles. Podem se inscrever profissionais com ensino superior completo e incompleto e a remuneração é de até R$ 1.067,82. Mais informações aqui





Estarão abertas, de 8 a 10 de fevereiro, as inscrições para a seleção de professor substituto do departamento de contabilidade, da Universidade Federal do Ceará. Interessados devem possuir título de doutor. As inscrições devem ser feitas na sede do departamento (Av. da Universidade, 2431, Benfica), das 9h às 12h e das 13h às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 142,00, e a remuneração dos selecionados será de R$ 5.697,61.





Já as inscrições para o concurso público da Companhia de Gás do Ceará (Cegás) vão até o dia 10 de fevereiro. As provas dos dois níveis (superior e médio) estão previstas para acontecer no dia 12 de março. O concurso visa o preenchimento imediato de 21 vagas e as remunerações variam entre R$ 3.029,92 e R$ 7.289,63. Os interessados podem conferir informações no site do concurso.