Ceará terá concurso com mil vagas de Agentes Penitenciários

Informação foi confirmada por Camilo Santana em transmissão no Facebook.

Conforme prometeu na última semana, o governador Camilo Santana (PT), faz nesta terça-feira (21), sua primeira transmissão ao vivo pelo Facebook, para responder questionamentos de seguidores. Entre as pautas do primeiro vídeo, estão Segurança Pública e Saúde. As transmissões acontecerão semanalmente no mesmo horário. “Toda terça-feira, uma hora da tarde. Se tiver um imprevisto, aviso com antecedência”, prometeu.





Durante a conversa, Camilo disse que o Governo do Estado fará ainda este ano um concurso público com pelo menos 1.000 vagas para agentes penitenciários. "Vão estudando porque em breve nós estaremos lançando concurso. Ainda estamos estudando quantas vagas teremos, mas serão no mínimo 1000 vagas. Quem estiver interessado vá estudando que vai sair em breve", ressaltou o governador.





No vídeo, Camilo ainda citou obras importantes da gestão, como a requalificação da CE-040 e manda abraços aos seguidores que estavam on-line. Esta não foi a primeira vez que o governador conversou com internautas em uma transmissão ao vivo. Em junho do ano passado, o petista fez uma transmissão com a mesma finalidade.





Recentemente, Camilo visitou o Grupo Cidade de Comunicação e conversou com jornalistas, sobre polêmicas, como o apoio institucional à escola de samba Beija Flor. “Ela tá fazendo uma grande homenagem para Iracema. É importante para o nosso Estado, mas não tô dando nenhum centavo de recurso para a escola”, reafirmou.

Com Cnews