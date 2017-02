Ceará ultrapassa média histórica de chuvas para fevereiro

Em todo o Estado, 36 municípios apresentaram precipitações. Chuvas mais intensas foram na Região Sul.

Após as chuvas das últimas horas, o Ceará ultrapassou a média histórica de chuvas para fevereiro com 127.8 mm, segundo o plantão da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos). O dado representa um desvio positivo de 7,8% da média, equivalente a 118.6 mm registrado pela Funceme em 2012.





De acordo com o órgão, 36 municípios tiveram precipitações das 7 horas de ontem (18) até as 7 horas deste domingo (19). As chuvas mais intensas foram nos municípios da Região Sul do Estado: Cedro (45 mm), Orós (42 mm), Lavras da Mangabeira (42 mm) e Várzea Alegre (30,6 mm). Os dados das últimas horas ainda não foram atualizados.





Já na Capital, os cinco postos de verificação da Funceme, registraram acréscimo significativo nos bairros Planalto Pici (24,4 mm) e Messejana (4.6 mm) das 7 da manhã de ontem até as 7 da manhã de hoje. Já da meia-noite até as 10 horas deste domingo foram registrados 22,1 mm no bairro Granja Lisboa, 18,2 mm no bairro João XXIII e 19,9 no bairro Conjunto São Miguel. Para o resto do dia, segundo o plantão da Funceme, a previsão é de tempo nublado com chuva. Para esta segunda-feira (20) e terça-feira (21) a previsão é de nebulosidade variável com chuva.





Com informações do portal Cnews