"CHUVA" DE BALAS DEIXA UM MORTO E OUTRO BALEADO NO RENATO PARENTE

D uas pessoas foram baleados na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 17h, no bairro Renato Parente.

O fato aconteceu nas proximidades da pousada "Brisa da Serra". Um jovem morreu no local e outro foi baleado no braço e foi socorrido para o hospital.

Policiais Militares do FTA, do RAIO, Ronda do Quarteirão 1206 e da Polícia Civil estão no local fazendo os primeiros levantamentos e resguardando o local até a chegada da Perícia Forense. Os bandidos fugiram em rumo ignorado.





A vítima fatal foi identificada como Francisco Alison Gomes de Paula, 23 anos, natural da cidade de Sobral.

Vítima fatal: Francisco Alison Gomes de Paula





Mais detalhes a qualquer momento.