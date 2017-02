COBRA CAUSOU APAGÃO EM CHAVAL E MAIS 4 CIDADES DA ZONA NORTE

Por volta das 23h de terça-feira (31), as cidades de Camocim, Granja, Martinópole, Barroquinha e Chaval, sofreram um apagão elétrico que durou cerca de 2 horas. De acordo com informações obtidas pelo blog Camocim Online, o motivo teria sido uma cobra. Isso mesmo, o réptil acabou escalando uma torre de transmissão localizada na cidade de Massapê, responsável pelo fornecimento de energia para os cinco municípios atingidos. Com o contato, houve o curto-circuito, ocasionando o apagão.





Informações do Camocim Online

Foto ilustrativa