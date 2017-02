Com apenas uma turbina funcionando, avião faz pouso de emergência; assista

Cerca de 300 passageiros passaram momentos de tensão enquanto viajavam para Los Angeles, nos Estados Unidos. O voo da Swiss International Flight que partiu de de Zurique, na Suíça, para a cidade americana, fez um pouso de emergência em Iqaluit, no Canadá, após sofrer problemas técnicos. As informações são do jornal britânico "Daily Mail".





Um vídeo feito pelo canadense Brian Tattuinee mostra o momento em que o Boeing 777 desce na pequena pista do aeroporto de Iqaluit, coberto pela neve da estação. A pista é feita para aeronaves muito menores e, ao vermos o vídeo, fica difícil não se impressionar com a habilidade do piloto.





Até o prefeito da cidade foi até o local, e ofereceu aos passageiros um "city tour" das redondezas até que tudo fosse resolvido, mas todo mundo preferiu ficar na aeronave.





Os passageiros foram redirecionados para Nova York por volta das 5h da manhã seguinte para então seguir para Los Angeles.





O diretor do aeroporto, John Hawkins, chegou a comentar que foi até bom que o grupo decidiu ficar na aeronave, pois o município de cerca de seis mil pessoas não teria acomodações suficientes para todo mundo.





Assista ao vídeo:

Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Rede TV Uol