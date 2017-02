Combate ao crime nas BRs do Ceará é tema de reunião entre Deputado Moses e Diretor-Geral da PRF

Nesta terça-feira (14), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) se reuniu em Brasília com o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Antônio Borges Dias, para tratar da ampliação do sistema de inteligência a ser implantado pela PRF.









O encontro foi acompanhado pelo Superintendente da PRF no Estado do Ceará, Stênio Pires. Durante a reunião, o parlamentar ainda tratou sobre a instalação de um novo posto da PRF entre Forquilha e Sobral, e falou sobre a promoção de medidas efetivas para fortalecer o combate à criminalidade nas BRs que cortam o Ceará.





“Desde que assumi uma vaga na Câmara Federal tenho dado uma atenção especial às rodovias que cortam o Estado do Ceará. Hoje, tratei de nossas BRs, vias essenciais não somente para o deslocamento dos cearenses que moram no interior do Estado, mas, porque é através delas que parte do que é produzido chega a outros polos comerciais”, destacou.