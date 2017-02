Corpo de taxista desaparecido é encontrado em aterro sanitário de Ipu

O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado na tarde deste sábado (11/02) por volta das 17h, no aterro sanitário de Ipu, Noroeste do Estado do Ceará. Ednaldo Ramos de Sousa, de 51 anos, era taxista e de acordo com a família estava desaparecido desde sexta-feira (10).





De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo do taxista foi encontrado por populares no aterro sanitário, na estrada que dar acesso ao interior do município. As mãos e pernas da vítima estavam amarradas e a boca amordaçada.





Ainda de acordo com a Polícia a garganta da vítima teria sido cortada com um objeto cortante não identificado. Até o fechamento da postagem o corpo estava no local aguardando a presença da Polícia Forense.





A hipótese mais provável é que o taxista possa ter sido vítima de latrocínio.