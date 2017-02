COVARDIA: Homem é preso suspeito de tentar matar a própria mãe

Um homem, identificado como Valdemir Costa Lima Filho, conhecido como "Chimba", foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará nesta última quinta-feira (23), em Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza.





O suspeito é acusado de agressão e tentativa de homicídio contra a própria mãe no dia 27 de janeiro deste ano, atingida por pauladas em diversas partes do corpo. Em virtude da agressão, a mulher de 49 anos, teve suas duas pernas quebradas. Ela foi surpreendida pelo próprio filho quando retornava do trabalho, nas proximidades da sua residência. Familiares que flagraram o crime, conseguiram intervir na ação.





"Chimba" já possuía antecedentes criminais. Ele respondia por lesão corporal dolosa, além de um mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio.





Após o crime, Valdemir fugiu para um matagal, onde permaneceu por cerca de 20 dias escondido.





Em depoimento, o homem confessou o delito e alegou que a motivação seria ciúmes de uma irmã e agressões anteriores de sua genitora. A Polícia acredita que o delito foi premeditado, tendo em vista que o preso arrumou sua bolsa com roupas para fugir antes de agredir a vítima.





De acordo com testemunhas, esta não é a primeira vez que Valdemir age violentamente contra a mãe e outros familiares.





Após sua prisão, ele foi conduzido à cadeia pública de Pindoretama.





Com informações do portal Cnews