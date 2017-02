CRUELDADE HUMANA: Padrasto mata bebê de apenas 10 meses após se irritar com choro da criança

Na manhã deste último sábado (25) um bebê de apenas 10 meses foi morto após ser asfixiado pelo próprio padrasto na cidade de Braço do Norte (171 km de Florianópolis). De acordo com a Polícia Civil, o acusado de 21 anos confessou o crime e disse que matou a Mariah Giustina Gonçalves porque se irritou com o choro dela. O assassino foi preso por homicídio qualificado na manhã deste último domingo (26) e encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão onde permanece à disposição da Justiça. Segundo informações, o crime ocorreu enquanto o padrasto cuidava da criança em casa no bairro Lado da União. A mãe do bebê estava trabalhando em um salão de beleza. “Ele relatou que não tinha conseguido dormir durante algumas noites por conta do choro da criança, e que estava muito estressado com a situação. Num momento de fúria ele confessou que asfixiou a criança. Quando deu conta do que fez, tentou reanimar o bebê, mas já era tarde”, disse o delegado da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Tubarão, William Cesar Sales. O acusado tinha informado inicialmente no Hospital Santa Teresinha que a criança havia se engasgado após ingerir iogurte, mas a suspeita foi descartada após exames do Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento de Mariah ocorreu no Cemitério Municipal da Capital do Vale.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita