CRUELDADE HUMANA: SEGURANÇA É EXECUTADO ENQUANTO TRABALHAVA EM LOJA DE CONVENIÊNCIA; ASSISTA

Nesta última quinta-feira (09) um vigilante de 35 anos foi executado na cafeteria de um posto de combustíveis localizado no Jardim Itatinga em Campinas (99 km de São Paulo). De acordo com as imagens da câmera de vigilância, um homem entra com capacete fechado, saca uma arma de fogo e em seguida dispara contra o segurança que foi atingido no olho e acabou morrendo no local. Segundo informações, a vítima identificada como Luciano Henrique Jesus de Oliveira também era pastor de uma igreja. O atirador fugiu em seguida sem levar nada. O caso será investigado pela 6ª Delegacia Policial da cidade que trabalha na tentativa de localizar o autor do homicídio.