CRUELDADE HUMANA: VIOLÊNCIA SEM FIM NO CEARÁ! VEJA NO VÍDEO

Homem finge estar morto e vê amigo ser assassinado no interior do Ceará. O homem teve de se fingir de morto para escapar de assassinato em Quixeré.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que uma dupla em uma motocicleta executa um homem, sem a menor chance de defesa, na cidade de Quixeré, no Ceará.





Um senhor, amigo da vítima, teve de se fingir de morto para escapar do ataque. As imagens foram enviadas por telespectadores para o Whatsapp do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT.





Veja todos os detalhes no vídeo:

Fonte: Tribuna do Ceará