De técnico novo, Guarany de Sobral encara Tricolor focado na classificação

Cacique do Vale e Fortaleza se enfrentam no Estádio do Junco, em busca de se consolidar de vez no Campeonato Cearense e ficar mais próximo da vaga às quartas.

A situação de Guarany de Sobral e Fortaleza no Campeonato Cearense parecem ser bem diferentes, se nós olharmos a tabela da competição. Mas ambos ainda não engrenaram, de fato, na temporada. Os donos da casa, na partida desta quarta-feira (8), no Estádio do Junco, inclusive, mudaram de técnico e têm que provar à torcida que o discurso do início do ano vai se provar em campo. O Tricolor do Pici precisa engrenar mesmo no campeonato e mostrar que o torcedor não precisa ficar ansioso a cada jogo no ano.





O novo técnico Erasmo Forte tem o desafio de refazer a filosofia de trabalho do time do Guarany, após as saídas do então treinador Júnior Cearense e do atacante Luiz Carlos. No início do estadual, o discurso da diretoria era de que, com exceção de Ceará e Fortaleza, a equipe sobralense faria frente a todos os outros adversários e brigaria diretamente pelas primeiras colocações. Na prática, isso não vem acontecendo. E a torcida já vem reclamando.





Do outro lado, o Fortaleza busca constância na temporada. Na última partida do Cearense, contra o Maranguape, a torcida até ficou esperançosa com a goleada de 4 a 0 e a performance da equipe. Mas logo voltou a ficar desconfiada com o futebol apresentado no jogo seguinte, diante do Altos-PI, quando empatou e atuou muito mal. O técnico Hemerson Maria não falou sobre escalação, mas deve manter a formação do último compromisso.





Guarany de Sobral x Fortaleza será no Estádio do Junco, a partir das 21h30 desta quarta-feira (8), pela fase classificatória do Campeonato Cearense. O Globo Esporte transmite a partia em Tempo Real, com vídeos exclusivos.