DENÚNCIA: CARRO ABANDONADO NA RUA PADRE FIALHO

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Mais uma vez recorro a esse blog de grande visibilidade na "Princesinha do Norte", respeitado pela sua credibilidade e informação que presta à população sobralense para denunciar a situação de abandono em que se encontra um carro FORD DEL REY de placas HUS-3443, numa das principais ruas de Sobral, Rua Padre Fialho, na altura do numeral 148, Centro, por trás da "Doce Cultura", servindo apenas como deposito de lixo, foco de dengue, esconderijo para marginais, além da flagrante poluição visual. A situação é tão grave que a limpeza urbana sequer consegue desempenhar de forma plena o seu trabalho, vez que o lixo se acumula abaixo do veículo, consoante testificam fotos em anexo."