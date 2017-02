DENÚNCIA: "CHEIRA-COLA" PEDINDO E EXTORQUINDO CLIENTES DO SUPERMERCADO LAGOA EM SOBRAL

Internauta denuncia que foi realizar compras na noite desta segunda-feira (13), por volta das 20:30h, no supermercado Lagoa, localizado na Av. da Universidade, e ao retornar das compras foi abordado por um "flanelinha", que estava fazendo uso cola de sapateiro e lhe pediu dinheiro com um tom ameaçador. O internauta relata que o "flanelinha" estava exalando forte odor de cola de sapateiro.





O denunciante solicita a direção do supermercado Lagoa que tome as medidas cabíveis, pois ficou bastante constrangido com a situação.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter

Foto ilustrativa