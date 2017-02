DENÚNCIA DA CIDADE DE MARTINÓPOLE/CE!

Moradores da cidade de Martinópole reclamam do acúmulo de lixo em frente o hospital municipal Imaculada Conceição, como também de animais soltos na cidade, na iminência de causar acidentes de trânsito.





A população solicita a limpeza em frente o hospital e também a retirada dos animais da via pública.





Detalhe





As imagens do lixo em frente o hospital foram registradas na manhã de ontem (6) e as imagens dos animais na via pública foram registradas na noite desta terça-feira (7)

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter