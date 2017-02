DENÚNCIA DE INSEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

Leitor relata a total falta de segurança pública no distrito de Aprazível e Pau D´arco. Confira na íntegra o relato do internauta:

"Queria fazer uma reclamação e poder contar com vocês para divulgar a falta de policiamento aqui em APRAZÍVEL e PAU D´ARCO, não

queria me identificar, pois já

estou apavorada com um fato que ocorreu ontem... Ao descer do ônibus da faculdade eu e uma amiga fomos surpreendidas com um carro (carro esse que segunda-feira estava parado, esperando a gente descer do ônibus), mas segunda descemos com um homem, e então eles não

correram atrás de nós.









Quando foi ontem a noite, a gente desce do carro da faculdade e esse mesmo carro que estava na segunda-feira correu atrás de nós... Foi terrível! Parecia filme de perseguição. Só não fomos pegas porque gritei no caminho, enquanto corria pedindo para minha irmã abrir a porta porque que esse carro vinha atrás de nós. Então, eles vieram nos deixar quase dentro de casa.









Isso foi por volta de 11 horas da noite, mas eles não pararam por ai, ficaram ate 1:30h da manhã "amedrontando", chegavam na entrada paravam o carro e depois saiam e andavam mais um pouco e paravam novamente









De 11 horas a 1:30 da manhã não teve um policial de Aprazível. Segundo informações eles não estavam na localidade.

Então por volta das 2 da manhã veio uma viatura de Sobral.









E aqui fica a carência de policiamento e de segurança.

Muitos roubos aqui de moto.

Não aparece um policial de Aprazível. Não tem um numero para que possamos ligar."