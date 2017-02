DENÚNCIA DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS EM SOBRAL

Leitor denuncia que no conjunto Jatobá 2, tem uma moradora que está maltratando seu cachorro.

Confira a denúncia na íntegra:

"Esse animal já faz quase 1 mês que sofre. Não digo uma sofrência qualquer, falo de maldade, maldade com um bichinho que não tem culpa alguma. A dona (conhecida por Neca) dele tem maltratado ele de forma inimaginável. Prende o animal nos fundos das casas do condomínio Jatobá II com correntes no pescoço, sem comida e até mesmo sem água. O bicho late o dia inteiro (pedindo ajuda da forma dele), incomodando a vizinhança de dia e na madrugada. Quero providências. O mesmo está completo de carrapatos e da forma que está, fica impossibilitado de se coçar. Prefiro não me identificar, a dona é bastante violenta e não quero entrar em conflitos. Desde já agradeço!"