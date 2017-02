Internauta denúncia uma obra no cruzamento da Rua Cel. Henrique Rodrigues com a Dr. Carlos Rolim Martiniano, bairro Campo dos Velhos, em Sobral. A obra está causando bastante transtornos aos transeuntes e moradores, pois quando chove o material da construção desce e impede o curso normal da água, criando poços de água na rua e muita sujeira no local.

