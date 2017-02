Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia uma obra de "conserto" realizada pelo SAAE na residência do reclamante.



Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Na semana passada estive no SAAE pessoalmente, resolvendo um problema de vazamento de água em frente minha casa, eles foram muito atenciosos e resolveram o problema na manhã seguinte, porém, deixaram o pavimento esburacado e desde então entro em contato com eles e ainda não resolveram o problema. A rua fica na Rua Jornalista Deolindo Barreto".

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter