DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Leitor denuncia o acúmulo de lixo e muito mato na Av. Doutor Antonio de Paula Pessoa, no bairro Sinhá Sabóia, na Cohab 2. Confira a denúncia na íntegra envida por e-mail para a nossa equipe.

"Olá bom dia !

Gostaria que essas imagens da Avenida Doutor Antonio Paulo Pessoa, que fica situada no bairro Cohab 2, próximo ao conjunto Jatobá 1, fossem divulgadas no blog Sobral 24 horas, para que alguém da prefeitura responsável pela limpeza urbana pública venha resolver este problema de acúmulo de entulho e muito mato na rua. É que alguns moradores mal educados persistem em colocar entulho e lixo no meio da rua."