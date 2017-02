DENÚNCIA: FUNCIONÁRIOS DA CASA DO CIDADÃO DE SOBRAL ESTÃO SEM RECEBER O SALÁRIO DE JANEIRO

Nossa equipe de reportagem recebeu uma grave denúncia, relatando que funcionários da Casa do Cidadão estão sem receber o salário do mês de Janeiro/2017. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação/imprensa da Prefeitura de Sobral, mas não recebemos nenhuma resposta.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gostaria de fazer uma grave denuncia sobre o que está acontecendo na casa do cidadão em Sobral. Nós trabalhadores do cadastro único estamos passando por uma grande falta de respeito, todos nós trabalhamos todos os dias, todos os meses, e fomos surpreendidos esse mês de fevereiro com a falta do nosso salário, trabalhamos todo o mês de janeiro de graça, fomos enganados pelo gestor da casa do cidadão, FLÁVIO XIMENES. Onde o mesmo já sabia que íamos trabalhar sem receber e não falou nada. E o que é pior, todo mundo trabalhou e o FLÁVIO selecionou 10 pessoas pra receberem seus salários, ou seja todo mundo trabalha, mas apenas 10 recebem. Onde é que fica o respeito pelo trabalhador? Se ele sabia antecipadamente que não íamos receber porque não avisou? Por que deixar o pobre do funcionário enganado? E o que é pior o novo secretário da assistência social, JÚLIO CÉSAR, sabe que tem muito dinheiro no caixa, dinheiro do governo federal, e não paga a gente? IVO como isso pode acontecer no seu município? Não estamos pedindo nada a ninguém, só estamos atrás do que é nosso. E nossas contas quem vai pagar? Por que selecionar dentro dá equipe 10 sortudos, e o resto da equipe, não precisa? Não come? Não tem seus compromissos?. Aguardamos uma solução imediata, assim não pode ficar. Duvido que se fosse o salário do JÚLIO CÉSAR e do FLÁVIO XIMENES faltava, eles iam trabalhar um mês de graça. Isso é um absurdo."