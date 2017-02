DENÚNCIA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOBRAL ESTÁ PARADA POR FALTA DE TRANSPORTE!

Todas as empresas de Sobral que precisam renovar seus alvarás de funcionamento estão impossibilitadas de retirar o Alvará 2017, caso precisem da vistoria da Vigilância Sanitária. Isso está ocorrendo por que os servidores daquele órgão estão sem transporte para realizar as visitas às empresas que já solicitaram a vistoria da Vigilância Sanitária para obterem seus alvarás de 2017. O fato está prejudicando vários empresários da cidade de Sobral que dependem do Alvará para realizarem suas atividades de maneira regular. Abordado por um dos solicitantes sobre a possibilidade de o mesmo arranjar um transporte para os servidores irem fazer a vistoria em sua empresa, os servidores responderam que nem de carona eles podem se deslocar para realizarem essas vistorias e que isso seria uma determinação superior.



Em contato com a assessoria de comunicação/imprensa da Prefeitura de Sobral, recebemos a informação de que o veículo que transporta os profissionais da vigilância sanitária para as vistorias está na manutenção, mas sabendo da importância do serviço para a população sobralense, a Secretaria de Saúde já disponibilizou um outro carro para concluir as visitas técnicas.





Fonte: Sobral 24 horas

foto ilustrativa