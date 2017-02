DEPLORÁVEL: Sinpol denuncia abandono de equipe da Decap em prédio insalubre no bairro Jacarecanga

Profissionais continuam trabalhando em prédio antigo com infiltrações, paredes rachadas e água parada.

O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol) denunciou nesta quinta-feira (2) as péssimas condições de trabalho de servidores da Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), que continuam trabalhando no antigo prédio onde funcionava a sede da especializada, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.





De acordo com o sindicato, mesmo após a trasferência para novo prédio no Centro, uma parte da equipe permanece no antigo local, sem condições de trabalho: a equipe de filmagem, responsável por fazer a identificação dos presos que saem das delegacias e são encaminhados para os presídios. A equipe permanece sozinha em uma estrutura insalubre. Além disso, as chuvas recentes tornaram o problema ainda pior.

“Como é uma casa antiga, as dificuldades são ainda mais graves, em um espaço que não apresenta mínimas condições de funcionamento”, afirma Francisco Lucas de Oliveira, presidente do Sinpol Ceará. Ele pontua, ainda, que não entende como uma delegacia passa a operar em um novo lugar deixando parte da equipe na estrutura antiga.





De acordo com Ana Paula Cavalcante, vice-presidente do sindicato, o prédio apresenta infiltrações, paredes rachadas e água parada, tornando-se foco de transmissão de diversas doenças. “Além disso, como apenas a equipe da filmagem permanece neste prédio, os profissionais ficam expostos e vulneráveis à ação de criminosos, visto que trata-se de um prédio praticamente abandonado”, finaliza.

O portal Ceará News 7 entrou em contato com a assessoria de imprensa da Delegacia Geral de Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não foram enviadas respostas até o fechamento da pauta.





Fonte: Cearanews7