DEPOIS RECLAMAM QUE A POLICIA DESCONFIA DE TUDO!

Em Alagoas mulher é presa ao tentar entrar em penitenciária com drogas e celulares escondidos em prótese.





Na tarde do último sábado (11) uma mulher de 52 anos foi presa com drogas e aparelhos celulares escondidos em uma prótese de perna quando passava por uma revista no Presídio Cyridião Durval localizado no bairro Tabuleiro em Maceió. De acordo com os agentes penitenciários, a mulher identificada como Sandra Beatriz Pereira de Menezes tentava entrar no presídio para visitar um reeducando e ao passar pela revista de rotina acabou sendo flagrada com os produtos presos ao corpo dela por meio de uma meia cor da pele e alguns produtos no interior da prótese. Diante dos fatos todo o material foi apreendido pelos agentes e Sandra foi encaminhada à Central de Flagrantes onde foram tomadas as devidas providências.





Com informações de Plantão Policial: Jerry Mesquita