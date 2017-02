Deputados cearenses vão ao DNOCS para tratar seca no Ceará

Nesta sexta-feira (17), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) participou de uma reunião com o diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Ângelo José de Negreiros Guerra, para tratar do enfrentamento à seca no Estado do Ceará. A reunião atende a uma solicitação da bancada cearense na Câmara Federal.





“Esse encontro foi tensionado, porque estamos preocupados com a gestão dos recursos hídricos no Ceará em meio à crise no abastecimento. Se o inverno não for bom, nossos reservatórios não suprirão a demanda e o Estado, provavelmente, entrará em colapso”, destacou Moses Rodrigues.





Ainda durante o encontro, os parlamentares se comprometeram em destinar recursos para a efetivação de ações de enfrentamento à seca, assim como cobraram um relatório sobre a utilização dos recursos que foram destinados anteriormente. “Em dezembro do ano passado, quando começamos essa discussão de encaminhamentos, nós da bancada, colocamos em pauta a questão da saúde pública e a questão dos recursos hídricos no Estado do Ceará”, destacou o parlamentar.