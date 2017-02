DERRAMAMENTO DE SANGUE EM FORTALEZA!

"Guerra" de quadrilhas pelo tráfico termina em chacina na madrugada desta terça-feira, com cinco mortos e feridos.

Uma chacina foi registrada no começo da madrugada desta terça-feira (21) na zona Sul de Fortaleza. Cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, foram mortas a tiros e outras quatro ficaram feridas. O crime ocorreu no interior de uma residência localizada no bairro Bom Jardim, na Área Integrada de Segurança Dois (AIS-2), no Território da Paz.





A informação inicial da Polícia dá conta de que dois bandidos armados desceram de um veículo e invadiram um dos apartamentos do Condomínio Popular Leonel Brizola, conhecido como “Carandiru”, localizado na esquina das ruas Sargento Barbosa e Oscar Araripe.





Os assassinos, conforme testemunhas, estavam a bordo de um veículo EcoSport de placas HXH-8566 (CE), que foi encontrado abandonado, logo após o crime, no bairro Granja Lisboa.









Tiros





Um grupo de pessoas estava escondido no apartamento. Seriam integrantes de uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas. Havia, ao menos, nove pessoas, sendo duas mulheres e sete homens no local, quando o imóvel foi invadido pelos assassinos, que já entraram atirando.





Quatro pessoas morreram no local e outra na Sala de Emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Outros quatro feridos – três homens e uma segunda mulher – também foram levados para aquela unidade de Saúde e um dos baleados, em estado grave, foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro).





Quatro pessoas suspeitas da chacina foram detidas durante a madrugada por policiais militares do 17º BPM (Conjunto Ceará) e encaminhadas ao plantão do 12º DP (Conjunto Ceará).





Os corpos foram removidos do local do crime para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e as identidades das vítimas ainda estão sendo checadas pelas equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





A Polícia suspeita de que a chacina tenha sido motivada por uma “guerra” entre traficantes de drogas dos bairros Bom Jardim e Genibaú.