DESABAFO DE UM MORADOR DO RESIDENCIAL CAIÇARA!

Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Olá, gostaria que o blog publicasse meu desabafo! Moro no residencial Caiçara.









Queria que pedir a prefeitura de Sobral que eles colocassem mas ônibus para levar os estudantes para as escolas. Hoje (1), peguei o ônibus para levar meu filho de 3 anos para o CEI JACYRA PIMENTEL GOMES, bairro Sinhá Sabóia e o ônibus estava lotado ao máximo, fui perto da porta com meu filho em pé, pois não tinha lugar para sentar e nem lugar pra tá em pé no corredor do ônibus. O motorista preocupado e atencioso com os alunos parou o outro ônibus na qual ele iria para o memso local e estava com poucas pessoas, para levar os alunos da escola CARLOS JEREISSATE, pois não teria condições de levar todos porque não caberia no ônibus !









Então quero pedir a Prefeitura de Sobral para providenciar mas ônibus porque só o que tem não da !

Obrigado ao blog."