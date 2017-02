Dezenas de ciclistas participam do Pedal da Esperança em Sobral

Passeio ciclístico teve como ponto de chegada a Fazenda da Esperança São Bento, em Patriarca, distrito de Sobral





Dezenas de ciclistas participaram no último sábado (11) do I Pedal da Esperança, passeio ciclístico promovido pela Fazenda da Esperança São Bento, em Sobral, com o tema "Não podemos frear a misericórdia de Deus". O passeio teve como destino a comunidade terapêutica, em Patriarca, distrito de Sobral.





A chuva na madrugada do sábado não foi impedimento para que os ciclistas começassem a se concentrar no Arco de Nossa Senhora de Fátima, por volta das 6h. As orientações prévias foram repassadas aos ciclistas pela coordenação do Pedal através de um carro de som que acompanhou todo o trajeto. Os participantes receberam dicas do educador físico João Paulo Marques, sobre a importância da hidratação e de uma boa alimentação antes e depois do passeio, bem como a necessidade de alongamento após a atividade física.





Após a bênção do padre Ítalo Arcanjo, presidente da Fazenda da Esperança em Sobral, foi dada a largada para o passeio ciclístico. Foram 23km de percurso com saída do Arco, passando pela avenida senador Fernandes Távola e entrando no bairro Sinhá Sabóia. Em seguida, os ciclistas entraram na rodovia CE 178, que liga Sobral a Santana do Acaraú, e seguiram para o distrito de Patriarca. O passeio contou com escolta da Polícia Rodoviária Estadual, ambulância disponibilizada pela Secretaria de Saúde e carros de apoio com distribuição de água para os ciclistas.





Muita animação, mesmo debaixo de chuva, acompanhou os ciclistas durante todo o Pedal. Durante parte do trajeto, os participantes ouviram a proclamação do Evangelho. O passeio também teve um cunho místico-espiritual. “Estamos fazendo uma caminhada para um local que é o Santuário da Esperança, lembrando que o nosso lazer também nos leva a contemplar essa esperança que não se pode frear, não podemos frear a misericórdia de Deus, como disse o Papa Francisco”, explicou Pe Ítalo.





O ponto de chegada do Pedal da Esperança era um local desconhecido até então para o administrador de empresas Vanderlei Farias. “É a primeira vez que venho à Fazenda e já tinha ouvido falar desse empreendimento. Pra gente é uma bênção de Deus estar aqui visitando e espero vir em outras oportunidades”, comenta.





Os ciclistas da Esperança foram calorosamente recepcionados pelos homens que se encontram na Fazenda em processo de recuperação da dependência química. Para Vanderlei, foi muito gratificante ser recebido com a animação dos acolhidos. “Isso vem convertendo várias pessoas que estão desanimadas na espiritualidade, sem pensar em Deus, isso só nos gratifica e nos faz acreditar que podemos, cada dia mais, fazer o melhor ao próximo”, completa.





A ciclista Daniele Bezerra Sousa Dantas já tem experiência no esporte e na ocasião participou com o filho de 13 anos. “Fiquei muito feliz com a iniciativa da Fazenda. Conheci o trabalho esse ano, e quando você vem pra cá sente vontade de estar aqui mais vezes e participar, e essa iniciativa motiva a gente que é do esporte e que quer fazer alguma coisa por esses acolhidos”, conta Daniele, que elogiou o café preparado pelos recuperandos da Fazenda.









Café da manhã





O café da manhã servido aos ciclistas na Fazenda da Esperança começou a ser preparado desde a madrugada do sábado pelos acolhidos, que também cuidaram de todo os detalhes do self service até a limpeza do refeitório. O jovem matogrossense Gabriel Henrique, de 19 anos, conta que foi com muita satisfação que recebeu os visitantes da comunidade terapêutica. “Uma felicidade enorme em ver essas pessoas vindo conhecer como a gente vive, saber a história da gente, é muito gratificante estar servindo hoje essas pessoas”, comentou.





Durante o desjejum, os ciclistas ouviram da Irmã Raimunda Fontenelle, da Congregação das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, uma história que conta a relação entre a Fazenda da Esperança e a bicicleta do jovem Nelson Giovanelli. Um dia um rapaz pediu emprestada a bicicleta que o jovem paulista usava para ir ao trabalho. "Querem vendê-la para comprar drogas?", indagou-se ele. Decidiu correr o risco. Para a sua surpresa, eles a devolveram consertada e limpa. Algum tempo depois, um desses jovens lhe pediu ajuda para deixar o mundo das drogas, depois outros fizeram o mesmo pedido e começou, então, o trabalho da Fazenda da Esperança.





O momento do café da manhã também foi reservado para o testemunho do técnico em informática Marcos Aurélio, que está há 4 meses em processo de recuperação da dependência das drogas na Fazenda da Esperança em Sobral. Ele contou como uma palavra do Evangelho, meditada diariamente pelos acolhidos, mudou a sua vida. “Aqui eu descobri o quanto era prepotente e arrogante, pensava somente em mim. Aqui eu tive a oportunidade de viver a Palavra e é nela que eu me apego até hoje, que é ‘ser humilde’, pensar no outro primeiro para depois receber a recompensa que vem de Deus”.









Carisma da Esperança





A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos. Está presente em 17 países do ocidente ao oriente. Seu trabalho se baseia no tripé: convivência em família, trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida. Atualmente acolhe cerca de 40 homens em Sobral. Já está em andamento um projeto para construção de uma unidade da Fazenda da Esperança que acolha mulheres em situação de dependência química na região.





(Zaíra Almeida)