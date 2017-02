Domingos Filho declara que não teme ameaças e anuncia interpelação judicial contra Lia e Ivo Gomes

Presidente do TCM foi acusado de fazer chantagem com prefeitos para vencer eleição da Presidência da AL.

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho, rebateu as declarações de Lia Gomes, irmã de Cid, Ciro e Ivo Gomes, ao jornal O Povo. À coluna Vertical, Lia classificou Domingos Filho de "ridículo" e acusou o conselheiro de fazer chantagem com prefeitos para vencer a aleição na Assembleia (Domingos apoiou a eleição de Sérgio Aguiar conta o atual presidente Zezinho Albuquerque).





Em nota enviada ao jornalista Eliomar de Lima, Domingos Filho disse que Lia Gomes serve apenas de garganta de aluguel de quem está interessado no fim do TCM. Declarou ainda que vai interpelar judicialmente Ivo Gomes e Lia.





Leia abaixo:

"A Sra. Lia Gomes serve apenas de garganta de aluguel para expressar o sentimento de quem se ver inconformado com uma decisão ditatorial, antidemocrática, arrogante e autoritária de acabar com um órgão de combate à corrupção ter sido barrada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em virtude da indiscutível inconstitucionalidade cometida pela Assembleia Legislativa do Ceará.



Se o recesso forense que acabou a pouco tempo não permitiu que ainda chegasse a Interpelação Judicial ao Sr. Ivo Gomes, agora, com o início dos trabalhos do Poder Judiciário, chegarão duas interpelações. Uma para ele e outra para ela Lia Gomes, para provarem as levianas acusações feitas aos servidores e membros do TCM e, diretamente a mim. Não temerei ameaças e não deixarei de reagir a ataques levianos.”

*Domingos Filho,





Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.