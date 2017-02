SOBRAL-CE: DUPLA É PRESA ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS NA PRAÇA DO ABRIGO

Na noite de ontem, 25, a Equipe RAIO 05 intensificou o combate ao tráfico de drogas em torno da Boulevard do Arco, realizando abordagens a pessoas em atitude suspeitas, os policiais militares conseguiram prender uma dupla que estaria vendendo drogas na Praça Quirino Rodrigues.





Com a dupla, foi apreendida uma certa quantia de dinheiro, além de vários papelotes de Maconha. Os homens foram identificados como Francisco Genaldo Rodrigues do Nascimento, 21 anos, e Francisco Alexandre Barbosa da Silva, 22 anos, ambos residentes no bairro Alto da Expectativa.





A dupla foi conduzida para a Delegacia 24 horas, onde foram autuados no Art. 33 e 40 inciso 3, por estarem traficando próximo a escolas.





Com informações de Sobral 190