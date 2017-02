Dupla invade funeral e "rouba' corpo de caixão por causa de dívida de R$ 100

Um vídeo mostra o bizarro momento em que dois homens 'invadem' um enterro, abrem o caixão e levam o morto embora. O motivo? Uma forma de 'represália' por causa de uma dívida de cerca 40 cedis, a moeda do país - em reais, o valor é perto de 100 reais. As informações são do site Citi News.



Segundo a matéria, o cadáver foi levado como forma de garantir que a dívida fosse paga pelos parentes vivos do defunto. Os dois trabalham para a funerária, que não gostou nada de saber que a família não tinha a intenção de pagar pelas roupas que eles colocaram no corpo para o enterro.