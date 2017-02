DUPLO HOMICÍDIO A GOLPES DE FOICE É REGISTRADO EM JUAZEIRO DO NORTE!

Fato aconteceu por volta das 10h de sábado (18), na Rua João Rocha com Padre Medeiros. A policia apreendeu uma foice que estava no local e posteriormente dois suspeitos de terem cometido o crime foram presos, pai e filho utilizaram a foice como arma do crime. Segundo o rapaz que cometeu o crime, os dois em óbito foram no local para matar o pai dele, o filho ao ver a ação tomou a foice deles e matou os dois.





O jovem identificado por Alexandro Xavier da Silva, após ser medicado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais. O Sr. Jack Rubens foi encaminhado para o hospital.





Com informações de Cariri Metropolitano