MARCO-CE: CONDUTOR DE VEÍCULO MORRE APÓS COLIDIR COM VIATURA DO COTAR

Durante a tarde desta terça-feira, 07, por volta das 13h30, uma colisão entre uma viatura do Cotar e um veículo Fiat deixou uma pessoa morta. O sinistro aconteceu há cerca de 06 km do triângulo do município de Marco. Segundo um policial militar que estava na viatura, ele e sua equipe realizavam policiamento pela região quando um veículo Fiat teria se desgovernado e colidido frontalmente com a viatura policial. Infelizmente o condutor do veículo Fiat teve morte imediata ali mesmo no local. Já os policiais militares sofreram somente pequenas escoriações e estão bem. Uma equipe da Pefoce foi enviada ao local para tomar as providências de praxe.





Com informações de Camocim Polícia 24h

