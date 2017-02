Em jogo sonolento, Guarany de Sobral e Fortaleza ficam no 0 a 0

Em 90 minutos, partida tem somente duas boas chances de gol, do Guarany. Times deixam o gramado sob vaia.

Um jogo para ser esquecido por Guarany de Sobral e Fortaleza. Ou que venha para trazer lição. Com um futebol decepcionante, os dois times empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira (8), no Estádio do Junco, pela sexta rodada do Campeonato Cearense. O Cacique do Vale teve as duas únicas boas chegadas de perigo. O goleiro Eliardo, por outro lado, não precisou trabalhar nesta quarta. Com o resultado, o Guarany chega aos cinco pontos e deixa a zona de rebaixamento, e o Fortaleza soma 11, na vice-liderança.









O jogo





No primeiro tempo, Guarany de Sobral e Fortaleza não conseguiram criar chances e deixaram a desejar. Apenas aos 31 minutos, Felipe Almeida chutou de muito longe e a bola passou à esquerda de Marcelo Boeck. O Fortaleza, sem Lúcio Flávio, viu Gabriel e Vinicius isolados no ataque, sem a bola chegar até eles. A qualidade do gramado prejudicou o futebol das equipes.





Na segunda etapa, as equipes seguiram com os mesmos erros, sem criação, em um jogo moroso. Aos 11, China arriscou de muito longe e a bola passou à esquerda de Marcelo Boeck. O meia Wesley também arriscou para o Fortaleza, e viu Eliardo fazer boa defesa. Aos 44, o Guarany ainda teve uma boa oportunidade com falta, mas a bola foi à esquerda do goleiro Boeck.





Com informações do Globo Esporte