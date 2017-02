O acidente foi registrado na noite desta terça-feira (7), por volta das 20h.





As informações dão conta de que um ciclista invadiu a preferencial e causou o acidente. O motociclista e a passageira caíram da moto, sofrendo várias escoriações pelo corpo. O ciclista conseguiu sair ileso do sinistro e se evadiu do local.





Uma equipe do SAMU esteve no local, prestou socorro e encaminhou as vítimas para o hospital Santa Casa.

Fonte: Sobral 24 horas