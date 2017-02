EMOCIONADOS, XAND E SOLANGE COMENTAM SOBRE POUSO DE EMERGÊNCIA; VEJA VÍDEO

Os cantores Xand Avião e Solange Almeida, da banda Aviões do Forró, passaram por um susto na madrugada desta terça-feira, 28. O grupo seguia para Salvador, Bahia, após se apresentarem em Recife, Pernambuco, quando a aeronave fretada em que estavam passou por um problema técnico em uma das turbinas. O piloto foi obrigado a fazer um pouso de emergência em Maceió.





Nas redes sociais, os artistas relataram o susto vivido por todo o grupo. Xand, que chegou a chorar no vídeo, e Solange estão abalados com o ocorrido. Eles agradeceram o apoio e o carinho dos fãs. Nesta terça-feira, 28, Sol se despede da banda para seguir carreira solo. Com informações O Povo





Confira vídeo:

Fonte: O Povo