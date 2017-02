ESTUDANTES DA CIDADE DE FORQUILHA COLOCAM A BOCA NO "TROMBONE"!

Os estudante universitários e técnicos da cidade de Forquilha reclamam da disponibilidade de apenas um ônibus para conduzir mais de 100 alunos para a cidade de Sobral.

Confira a reclamação na íntegra:

"Boa noite. Gostaria de reclamar dá gestão do prefeito de Forquilha, pois o mesmo colocou apenas um ônibus para os estudantes universitários, sendo que existe mais de 100 alunos entre universitários e alunos técnicos. Hoje (13), na chegada do ônibus para pegar os alunos, o senhor secretário de transportes de Forquilha, queria que fossem no ônibus 63 pessoas ultrapassando a capacidade de passageiros, ao ser questionado que nós iríamos falar com o Prefeito o mesmo falou que era ordem dele. Espero que o prefeito olhe com mais respeito pelos estudantes de sua cidade!!!!









Peço sua ajuda, pois só assim teremos voz por um direito que é nosso. Conto com sua grande visibilidade para que possamos solucionar esse problema. Que Deus abençoe vocês e continuem ajudando o povo!!!"