ESTUDANTES DENUNCIAM A FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SOBRAL

Estudantes da escola EEEP Monsenhor José Aloísio Pinto denunciam a falta de transporte escola no munício de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá boa tarde. Na minha escola EEEP Monsenhor José Aloísio Pinto, as aulas começaram dia 01 de Fevereiro e como é uma escola profissionalizante o Governo do Estado tem uma parceria com a prefeitura de Sobral, que a prefeitura é responsável pelo transporte escolar e a prefeitura não iria dá o transporte escolar no primeiro dia porque não tinha terminado, mas até o final do dia 01 eles iriam dá a rota, no final da tarde a Coordenadora foi avisar , que a prefeitura iria tentar entregar a rota do ônibus até sexta-feira (3) a tarde, e chegou ontem a tarde e a prefeitura não mandou a rota do ônibus, já faz 3 dias que meus pais e muitos pais pagam moto-taxi por causa que ainda não tem transporte escolar na cidade, no interior já foi criada a rota, mas a rota da cidade ainda não saiu, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque vocês é um site de alta visualização em todo o estado do Ceará e vejo que sempre que vocês postam uma crítica contra a prefeitura, a prefeitura rapidamente manda uma nota de esclarecimento, por favor peço a ajuda de vocês, porque vocês não vão ajudar só a mim e sim a várias pessoas! Tomara que vocês me ajudem!"