Everardo Lima empossado novo delegado geral da Polícia Civil do Estado do Ceará

Foi empossado nesta quinta-feira (2) o novo delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará, Everardo Lima da Silva. A solenidade aconteceu na seda de Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas em Fortaleza, e contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela, a cúpula da Segurança Pública do Estado e ex-delegado geral, Andrade Júnior.





"Continuarei atuando de forma dedicada, com foco na prestação do serviço público. O policial precisa saber que a sociedade necessita de uma polícia forte e destemida, para que a população sinta uma sensação de segurança. Por isso, a Polícia Civil permanecerá atuando de forma unida para que possamos combater a criminalidade de forma legal, como prevê nossas regras de conduta”, declara Everardo Lima.





Everardo Lima comunicou também como deve atuar o profissional da instituição para apresentar um desempenho ideal. “O diferencial da polícia judiciária é qualificar nossa prisão. Não adiantar encher os presídios e deixar os cabeças de fora. Portanto, é preciso realizar inquéritos policiais e trabalhos de inteligência bem feitos”, disse.





Everardo Lima da Silva





Formado em Direito e especialista em educação e prevenção à dependência química. Como docente, é professor de direito penal. Delegado de Polícia Civil de 3ª Classe, já foi titular do 34º Distrito Policial, Delegacias Municipais de Cascavel e Horizonte, além das delegacias especializadas de Narcóticos e Delegacia de Crimes contra a Administração e Finanças Públicas. Desde 2015, esteve à frente do Departamento Administrativo e Financeiro da Polícia Civil.





(Cearanews7)