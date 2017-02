EX-VEREADOR GALDENCIO TEM CASA INVADIDA E SAQUEADA POR BANDIDOS NO DISTRITO DE BONFIM

Bandidos invadiram a casa do ex-vereador Galdencio no distrito do Bonfim e realizaram um verdadeiro arrastão.





Os assaltantes estavam em uma motocicleta e armados com armas de fogo. Os indivíduos roubaram vários objetos (celulares, joias, dinheiro e outros pertences) do interior da residência. Os ladrões fugiram rumo a cidade de Sobral. Felizmente, ninguém ficou ferido.





Várias viaturas da Polícia Militar efetuaram diligências, mas os acusados não foram localizados.





O assalto foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 27, por volta das 17h.