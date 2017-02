EXCELENTE TRABALHO REALIZADO PELA POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Operação "Novo Caiçara PARTE II".





O Delegado Regional de Sobral, Dr. OTÁVIO COUTINHO, com o apoio de sua equipe de Policiais Civis, solicitou junto a Prefeitura de Sobral que fossem pintados algumas paredes do Residencial Nova Caiçara, onde tinham pichações do tipo "TIRE O CAPACETE AO ENTRAR, PCC, CV...".





Este serviço foi acompanhado de perto por equipes de POLICIAIS CIVIS. Nenhuma retalhação foi observada pelos Policiais Civis.





"Através destas ações queremos mostrar que de forma alguma a POLICIA vai admitir afrontas de "GRUPOS CRIMINOSOS" ao Estado e ao Cidadão de Bem", afirmou Dr. Otávio Coutinho.



O trabalho de recuperação das paredes teve início na tarde de ontem e foi finalizado na manhã desta quarta-feira (22).





Fonte: Sobral 24 horas