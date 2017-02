Fazendeiro leva choque e morre ao tentar tirar foto de gado morto

Na quinta-feira (16), um produtor rural de 48 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em um sítio na cidade de Santa Albertina, São Paulo. Ele verificava a morte de um rebanho que foi eletrocutado.





De acordo com a polícia, um cabo de alta tensão se soltou da rede e caiu em um pasto, matando cinco animais. Ao ver a situação, o homem entrou em contato com a Elektro, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica da cidade, e foi orientado a tirar uma foto da situação para solicitar o atendimento. Quando se aproximou do local para fotografar, ele também foi atingido pela corrente elétrica e morreu na hora.





A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso e investigar a distribuidora de energia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, a Elektro informou que está apurando os fatos e vai prestar todos os esclarecimentos necessários.

Animais morreram depois de um fio de alta tensão cair no pasto (Crédito: Reprodução)





Fonte: Com informações do G1